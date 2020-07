Celstraf voor Arnhemmer die nichtjes misbruikte

In Arnhem is een 62-jarige man veroordeeld tot een celstraf van drie jaar en drie maanden, waarvan tien maanden voorwaardelijk, voor het seksueel misbruiken van zijn minderjarige nichtjes.

De Arnhemmer heeft vier van zijn nichtjes misbruikt in Nederland en tijdens familievakanties in het buitenland. Ze waren tussen de 13 en 16 jaar en de man erkent dat hij seks met ze heeft gehad. De 62-jarige claimt dat dit na hun zestiende verjaardag met hun instemming gebeurde, maar daar ging de rechter niet in mee.

De man maakte ook foto's en filmpjes van het misbruik. Daarnaast filmde hij stiekem een vijfde nichtje en haar vriendinnen terwijl zij onder de douche stonden.

De straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie van twee weken geleden. Die eis doet volgens de rechtbank "nauwelijks recht aan de ernst van de feiten en de gevolgen daarvan voor de slachtoffers". Toch ging de rechter erin mee, omdat dit door de slachtoffers "nadrukkelijk" was gevraagd.

Vriendelijke oom

Het misbruik vond plaats tussen 1999 en 2010. Jaren later deed het eerste slachtoffer voor het eerst haar verhaal. Kort daarop werd een onderzoek naar de man in gang gezet.

De nichtjes kenden de man niet alleen als hun misbruiker, maar hij gold ook als vriendelijke oom die cadeautjes gaf en met ze op reis ging. Hij gaf de meisjes het gevoel dat het normaal was wat ze moesten doen.

Van het misbruik hebben ze nog bijna dagelijks last, volgens de rechter. De nichtjes hebben allemaal professionele hulp gehad om de gebeurtenissen te verwerken.

De rechtbank oordeelde verder dat de man onder toezicht komt van de reclassering en een behandeling moet ondergaan en dat hij de slachtoffers een schadevergoeding van ruim 45.000 euro moet betalen.