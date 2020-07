Britten schorten uitleveringsverdrag met Hongkong op vanwege veiligheidswet

Het Verenigd Koninkrijk schort per direct zijn uitleveringsverdrag met Hongkong op. De opschorting is een maatregel naar aanleiding van de omstreden veiligheidswet voor Hongkong, die de Chinese overheid eind vorige maand heeft doorgevoerd. De Britse minister Raab van Buitenlandse Zaken zei verder zeer bezorgd te zijn over de onderdrukking van de Oeigoeren in China.

De veiligheidswet verbiedt het streven naar afscheiding, buitenlandse inmenging en staatsondermijnende activiteiten in Hongkong. Mensen die in de semi-autonome stad zijn opgepakt, kunnen worden overgeleverd aan het Chinese rechtssysteem.

De Britten, die al ruim 30 jaar een uitleveringsverdrag met hun voormalige kolonie hebben, vrezen dat mensen die zij uitleveren aan Hongkong door de nieuwe wet in China terechtkomen. Vergelijkbare zorgen waren eerder al de reden dat de Verenigde Staten, Canada en Australië hun uitleveringsverdragen met Hongkong opschortten. Dat het Verenigd Koninkrijk zou volgen, werd al verwacht.

Relatie met China verder onder druk

Minister Raab zei dat het land wel wil blijven samenwerken met China. "Er is veel ruimte voor positieve en constructieve betrekkingen. Maar hoewel we streven naar een positieve relatie, zien we ook duidelijk dat er veel uitdagingen liggen." Hij liet verder weten dat er voorlopig geen spullen die tegen demonstranten kunnen worden gebruikt, zoals rookbommen en boeien, naar China worden geëxporteerd.

China heeft nog niet gereageerd, maar waarschuwde de regering-Johnson al dat het opschorten van het verdrag zou leiden tot een "resolute reactie". "We roepen het Verenigd Koninkrijk op om niet nog meer stappen te zetten op het verkeerde pad, om te voorkomen dat de relatie verder wordt beschadigd", zei een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het is de tweede keer in korte tijd dat de Britten botsen met Peking. Vorige week kondigde de regering-Johnson nog aan dat de Chinese techgigant Huawei alsnog wordt geweerd bij de aanleg van het Britse 5G-netwerk. Die stap leidde ook tot woedende reacties vanuit China.

Naturalisatie tot Brit

Eerder maakte Londen al bekend dat het makkelijker wordt voor inwoners van Hongkong om zich te laten naturaliseren tot Brit. Die stap was ook ingegeven door de veiligheidswet. Destijds noemde minister Raab de wet "een duidelijke schending van de autonomie van Hongkong", die ingaat tegen de afspraken die de Britten in 1984 met China maakten over de overdracht van Hongkong.

Het is de bedoeling dat de versoepeling van de naturalisatieregels voor inwoners van Hongkong begin volgend jaar ingaat, zei Raab. Tot die tijd mogen mensen uit Hongkong langer in het Verenigd Koninkrijk blijven.