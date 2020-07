Parket van Antwerpen onderzoekt omstandigheden rond overlijden arrestant

Het parket van Antwerpen doet onderzoek naar de omstandigheden rond de dood van een man die gisteren werd aangehouden, melden Belgische media.

De 29-jarige Algerijn uit de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek werd aangehouden omdat hij zich agressief gedroeg op een terras. Hij zou onder meer met terrasmeubilair hebben gegooid. Enkele agenten overmeesterden hem.

"De man was duidelijk onder invloed", zegt een politiewoordvoerder tegen de VRT. "Hij sloeg wild om zich heen, stampte naar iedereen en gooide met stoelen. De agenten hebben hem op de grond gebracht om hem te boeien."

Er werd een ambulance opgeroepen, omdat de agenten ervan uitgingen dat de man onder invloed was. Toen de ambulance aankwam, stopte de man volgens de politie met bewegen. "Het leek op een hartstilstand", zegt de woordvoerder. "In de ambulance is hij zo'n 20 minuten gereanimeerd." De man overleed vervolgens in het ziekenhuis nadat hij een medische ingreep had ondergaan, aldus de politie.