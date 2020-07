'Helft overlastgevende asielzoekers verlaat speciale opvang in Hoogeveen'

Sinds de opening van de Handhaving- en Toezichtlocatie (HTL) in Hoogeveen, een speciale opvang voor asielzoekers die overlast veroorzaken, is de helft van de bewoners vroegtijdig vertrokken, meldt De Telegraaf.

Sinds de opening in februari zijn zo'n 110 asielzoekers in deze strengere opvanglocatie geplaatst. Het zijn mensen die structureel problemen hebben veroorzaakt in reguliere azc's. Ze maakten zich schuldig aan vergrijpen als intimidatie of agressie, die niet ernstig genoeg zijn om de daders strafrechtelijk te vervolgen.

Het is de bedoeling dat de overlastgevers vijf tot dertien weken verblijven in de HTL, een voormalige gevangenis. Daarna zouden ze terug naar de reguliere azc mogen. Maar zo lang houden ze het dus lang niet allemaal uit. Mensen vertrekken omdat ze bewegingsvrijheid missen, zegt de locatieleider van de HTL tegen de krant.

Illegaal of naar het buitenland

Wie de benen neemt, is niet meer welkom in een gewoon azc. De weglopers belanden daardoor hoogstwaarschijnlijk in de illegaliteit of gaan naar het buitenland.

De HTL in Hoogeveen is een opvolger van de Extra Begeleiding en Toezicht Locaties (EBTL's), ook bekend als 'aso-azc's'. Het moest een strengere variant worden, waar de bewoners de omgeving minder tot last zouden zijn.