Iets online kopen met een cadeaubon van meer dan 50 euro? Dat kan niet meer

Volgens De Leeuw waren er jaarlijks een paar miljoen online cadeaubonbetalingen van boven de 50 euro, die nu dus niet meer kunnen. "Bij bijvoorbeeld kleding, hotellerie en gastronomie liggen de bedragen al snel hoger. Die partijen worden harder getroffen door de maatregel."

'Vervelend, maar kan niet anders'

De nieuwe anti-witwasrichtlijn is in mei in een Nederlandse wet verankerd. Daarop heeft eind juni Intersolve, het bedrijf dat de meeste cadeaubonbetalingen verwerkt, het maximum van 50 euro ingesteld. "We krijgen veel opmerkingen van klanten die dit niet gewend zijn en niet prettig vinden", zegt Raymond Smits van Waesberghe van VVV Cadeaukaarten, de grootste uitgever van zulke bonnen. "Maar het is de wet die dit voorschrijft. Dat is heel vervelend, maar wij kunnen niet anders."

Een woordvoerder van De Nederlandsche Bank zegt dat de wet moet tegengaan dat met crimineel geld, bijvoorbeeld uit drugshandel, anonieme betaalkaarten gekocht worden en dat daarmee vervolgens grote aankopen worden gedaan om dat geld zo wit te wassen.

De branche heeft nog gelobbyd voor een uitzondering voor cadeaubonnen, maar dat is niet gelukt. "Naar onze mening zijn er geen serieuze witwas-risico's voor cadeaukaarten", zegt Tamar de Leeuw van BVCNL. "De maatregelen hebben een disproportioneel effect op de branche, dit schiet zijn doel voorbij."

Identiteitscheck oplossing?

Webshops zouden klanten alsnog meer dan 50 euro kunnen laten betalen met een cadeaukaart. Maar dan moeten ze een zogeheten 'Ken uw klant'-procedure invoeren, zoals banken doen als iemand bijvoorbeeld een rekening wil openen. Klanten zouden dan hun naam, adres, woonplaats en een kopie van hun paspoort of id-kaart moeten geven bij een cadeaubon-betaling.

Maar dat is volgens de branche ondoenlijk en veel te duur. "Dat gaan we niet doen", zegt Toon van Dooyeweerd, directeur van de Yourgift-cadeaukaarten. "Daar zitten wij en de consument niet op te wachten. Dan maar in meerdere keren je cadeaukaart besteden."

"Dat lijkt ons geen oplossing", vindt ook Raymond Smits van Waesberghe van de VVV. "Dan maak je het de consument echt te moeilijk. Ik denk dat die ervan schrikt als die een kopie paspoort moet uploaden, nog los van de privacyaspecten."

Ongelijk speelveld

De bonnenuitgevers vinden het verder oneerlijk dat winkelketens met een eigen cadeaubon niet aan de 50-euro-regel hoeven te voldoen. "De consument heeft geen boodschap aan deze verschillen" zegt Tamar de Leeuw van brancheorganisatie BVCNL. "Een cadeaukaart is een cadeaukaart. Zij worden de ene keer geconfronteerd met beperkingen en de andere keer niet. Zo is er geen eerlijk speelveld meer tussen cadeaukaartuitgevers. Het splijt de markt in tweeën."

Het maximum van 50 euro geldt ook nog eens alleen maar bij online betalingen. In een fysieke winkel kan je een hoger bedrag nog wel in een keer betalen met een cadeaubon. Ook dat verschil noemt de brancheorganisatie "niet uit te leggen".