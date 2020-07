Wekdienst 20/7: EU-top gaat verder • Eerste resultaten tests coronavaccin

En dan nog even dit:

We wisten al dat de lockdown veel positieve bij-effecten had. Minder luchtvervuiling, minder files, natuurherstel. Nu blijkt dat er in veel landen tijdens de lockdownperiode een forse daling van het aantal vroeggeboorten is vastgesteld.

In Ierland en Denemarken werd dat als eerste gemeld, schrijft The New York Times. Daar bleken tijdens de lockdownperiode aanmerkelijk minder baby's geboren die jonger waren dan 28 weken. Andere landen onderschrijven die conclusie. Ook in het Erasmus MC in Rotterdam en andere Nederlandse ziekenhuizen waren er minder prematuur geboren baby's.

Over de oorzaken van vroeggeboorten is nog veel onduidelijk, daarom wordt deze gelegenheid aangegrepen om te onderzoeken welke factoren bijdragen aan het voorkomen van vroeggeboorten.

De krant geeft alvast een voorzetje: mogelijk positieve factoren zijn rust, minder vervuiling en minder kans op infecties door thuis te werken,