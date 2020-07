Legerhelikopter neegestort bij Aruba, twee slachtoffers

Bij Aruba is zondagmiddag een helikopter van Defensie neergestort. Daarbij zijn twee slachtoffers gevallen, meldt een goed ingevoerde bron aan correspondent Dick Drayer.

De NH90 was met een aantal mensen aan boord onderweg naar Curaçao en stortte vlak na vertrek in zee. Een reddingshelikopter is vanuit Curaçao naar Aruba gevlogen. Lokale media op Curaçao melden dat daar ook duikers in zaten.

Om 05.00 uur houdt Commandant der Strijdkrachten Rob Bauer een persconferentie op het Ministerie van Defensie over 'actuele gebeurtenissen'.