Stuurknuppel astronaut Neil Armstrong geveild voor 324.000 euro

De stuurknuppel die astronaut Neil Armstrong in 1969 gebruikte bij de eerste succesvolle reis naar de maan, heeft bij een veiling 324.000 euro opgebracht. Dat is zo'n vier keer meer dan veilinghuis Julien's had verwacht.

Armstrong was de eerste mens die voet zette op de maan. Dat is morgen precies 51 jaar geleden. Ook de stuurknuppel van 'tweede man' Buzz Aldrin werd in Californië geveild: die ging voor 224.000 euro naar een nieuwe eigenaar.

"One small step for man, but a giant leap for mankind": die woorden van Neil Armstrong gingen de wereld over. We maakten eerder deze terugblik op de eerste maanlanding: