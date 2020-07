Oppositie Wit-Rusland komt samen in ongekend grote bijeenkomst

Duizenden Wit-Russen hebben in Minsk een campagnebijeenkomst bijgewoond van oppositiekandidaat Svetlana Tichanovskaja. Zij neemt het bij de presidentsverkiezingen van 9 augustus op tegen president Loekasjenko, die Wit-Rusland sinds 1994 met harde hand leidt. Met een publiek van tussen de 5000 en 7000 toehoorders gaat het om de grootste bijeenkomst van de oppositie in jaren.

De 37-jarige, politiek onervaren Tichanovskaja is getrouwd met een populaire dissidente blogger die sinds mei in de cel zit. Om haar kans op succes te vergroten krijgt ze hulp van de campagneteams van twee oppositiekandidaten die uitgesloten zijn van deelname aan de verkiezingen. "Ze zijn uit angst uitgesloten, omdat ze een bedreiging voor de machthebbers vormen", zei Tichanovskaja in haar toespraak. "Maar de bevolking heeft er schoon genoeg van om vernederd te worden en in angst te leven."

Eerdere demonstraties

Tegen het weren van oppositiekandidaten is sinds mei enkele keren gedemonstreerd in Minsk en elders. De politie maakte een eind aan die protesten en pakte volgens mensenrechtenorganisatie Viasna in totaal meer dan duizend betogers op. Maar vandaag hielden agenten zich afzijdig. Voor de bijeenkomst was toestemming gegeven.

Algemeen wordt aangenomen dat Loekasjenko ook deze verkiezingen weer met klinkende cijfers zal winnen. Naast hem en Tichanovskaja staat nog drie kandidaten op het stembiljet.