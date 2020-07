Syriërs naar stembus, partij Assad heeft niets te vrezen

Syriërs kiezen vandaag een nieuw parlement in de derde algemene verkiezingen sinds het uitbreken van de burgeroorlog in 2011. De kiezers maken zich grote zorgen over de hoge prijzen, hun baan en het vooruitzicht dat het land steeds verder in een recessie wegzakt. De Baathpartij van president Bashar al-Assad is oppermachtig en zal dat ook blijven aangezien er nauwelijks politieke ruimte is voor oppositiekandidaten. Tegenstanders van Assad, veelal in ballingschap in het buitenland, noemen de stembusgang een farce.

Miljoenen Syriërs kunnen helemaal niet stemmen, omdat ze in de afgelopen jaren de oorlog zijn ontvlucht en nu in het buitenland bivakkeren.

Aangescherpte sancties

De Syrische economie wordt hard geraakt door nieuwe Amerikaanse sancties tegen het regime van Assad en lijdt ook onder de financieel-economische problemen van het buurland Libanon waarmee intensieve handelsbetrekkingen worden onderhouden.

Met hulp van Iran en Rusland heeft president Assad weer meer grondgebied in handen dan op enig ander moment sinds het begin van de opstand tegen hem. Alleen delen van het noordoosten en de noordelijke provincie Idlib onttrekken zich nog aan zijn gezag.

De verkiezingen hadden in april moeten plaatsvinden, maar zijn twee keer uitgesteld vanwege het coronavirus. Bij kiezers wordt in de stembureaus hun temperatuur gemeten en ze moeten hun handen ontsmetten.