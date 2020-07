Weinig schademeldingen na nieuwe beving Groningen

Na de aardbeving bij het Groningse Startenhuizen zijn vanochtend drie schademeldingen gekomen uit de directe omgeving van het epicentrum. Na de beving van dinsdag bij Loppersum kwamen er veel meer meldingen binnen.

Het zou wel kunnen dat sommige bewoners met schade zich nog niet hebben gemeld, schrijft het Instituut Mijnbouwschade Groningen op zijn website.

Sinds dinsdagmiddag zijn er nu in totaal 998 schademeldingen binnengekomen. In de week ervoor waren dat er 622.

Crisisaanpak

Er kwamen sinds dinsdag elf meldingen van acuut onveilige situaties. Op twee daarvan is direct actie ondernomen om de gebouwen veilig te stellen. In een geval ging het om loslatend metselwerk tussen twee gebouwen, in het tweede om de achtergevel van een boerderij.

Het Staatstoezicht op de Mijnen heeft na de beving van vannacht op Twitter zijn oproep herhaald om een crisisaanpak toe te passen bij de versterking van gebouwen. Zo'n aanpak moet ervoor zorgen dat het resultaat voor de bewoners vooropstaat, en dat afspraken, regels en procedures daarop worden aangepast. Op die manier kunnen bewoners sneller geholpen worden.