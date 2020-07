Begin derde dag EU-top uitgesteld, vooroverleg in volle gang

De Europese leiders hebben meer tijd nodig om de nieuwe voorstellen van voorzitter Charles Michel te bestuderen en om onderling te overleggen. Aanvankelijk zou de plenaire vergadering met alle EU-leiders om 12.00 uur beginnen, maar dat is voorlopig uitgesteld.

Op dit moment zitten Oostenrijk, Denemarken, Zweden, Finland onder leiding van Nederland bij elkaar om de nieuwe voorstellen te bestuderen.

Derde dag

De 27 regeringsleiders zijn aan hun derde dag vergaderen in Brussel begonnen. Gisteravond was het even heel spannend, omdat de Franse president Macron wegliep uit een vergadering met de zogenaamde 'zuinige' landen (Nederland, Oostenrijk, Zweden, Denemarken en Finland). Volgens premier Rutte was Macron een beetje kribbig. Ook bondskanselier Merkel verliet op dat moment de vergadering, maar die had het gevoel dat ze klaar was met de besprekingen voor dat moment.

Merkel was vanochtend de eerste die zich weer meldde in het Raadsgebouw waar de top wordt gehouden. Voor de gereedstaande camera gaf ze een korte verklaring, waarin ze zei dat het nog steeds mogelijk is om een deal te sluiten. "Het is een beslissende dag", aldus Merkel.

De Franse president leek vanochtend in een iets beter humeur te verkeren. Volgens Franse diplomatieke bronnen dreigde hij gisteravond de top te verlaten en er lekten berichten uit dat zijn vliegtuig naar Parijs al klaar stond. Maar bij binnenkomst had hij het vanochtend over "het vinden van de juiste teksten om een compromis te sluiten". Ook hij denkt, net als Merkel, dat het mogelijk moet zijn om vandaag een deal te sluiten. "Wat we ook afspreken: het mag nooit ten koste gaan van de Europese ambitie."

Na hun uitspraken gingen Merkel en Macron naar het dakterras van Michel, voor een ontbijt met ook voorzitter Von der Leyen van de Europese Commissie.

Hongarije onwrikbaar

Waar Macron wat betreft het corona-herstelfonds nog enige ruimte voor onderhandelingen laat om eruit te komen, is de deur voor Hongarije helemaal dicht. Volgens Macron bestaat er grote consensus om niet aan de eisen van Hongarije toe te geven. Het land van premier Orbán wil namelijk dat alle voorwaarden die verbonden zijn aan de rechtsstaat, van tafel gaan. Orbán wil niet dat landen als Hongarije en Polen worden gekort op geld uit Brussel als ze niet de rechtsstaat eerbiedigen.

In een kort statement vanochtend verklaarde de Hongaarse premier dat hij best wil spreken over een koppeling, maar dan wel goed. Hij wil er de tijd voor nemen. Verder snapt hij naar eigen zeggen niet waarom de Nederlandse premier Rutte zo fanatiek is als het over de rechtsstaat en Hongarije gaat.