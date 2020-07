Opnieuw massale protesten in Israël tegen coronabeleid

In Israël zijn weer duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen het coronabeleid van de regering. Onder meer voor de ambtswoning van premier Netanyahu in Jeruzalem is gedemonstreerd.

De betogers zijn kwaad omdat de regering niet snel genoeg met steunmaatregelen is gekomen voor mensen die in financiële problemen zitten door de coronacrisis. Vorige week waren er ook al massale protesten in het land.

Toen de demonstranten in Jeruzalem wegblokkades opwierpen en pepperspray tegen politieagenten gebruikten, werd er ingegrepen; er zijn waterkanonnen ingezet om ze te verjagen. Er zijn enkele demonstranten aangehouden.

In Israël loopt het aantal coronabesmettingen de laatste tijd flink op. Het zouden er nu ruim duizend per dag zijn. De regering heeft daarom nieuwe maatregelen aangekondigd. Winkels mogen niet meer open in het weekend en in restaurants kan alleen nog maar eten worden afgehaald.