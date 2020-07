Europese leiders stevenen af op derde dag van onderhandelingen

En wat het chagrijn van de ene leider is, is de vreugde van de andere. De Oostenrijkse Kurz vertelde aan verslaggevers dat het de goede kant op gaat. "Natuurlijk is het een zware strijd, zijn het harde onderhandelingen, maar dat was te verwachten. Het belangrijkste is dat we de juiste kant op bewegen."

Dat is ook het gevoel in het Nederlandse kamp. Hoewel het volgens bronnen rond de onderhandelingen nog niet voldoende is.

Kurz denkt dat de omvang van het herstelfonds uiteindelijk lager uitkomt. In de voorstellen van de Europese Commissie en Charles Michel (voorzitter van de Europese Raad) wordt uitgegaan van 750 miljard euro. "De vraag is wel hoe we ervoor kunnen zorgen dat het geld correct gebruikt wordt."

Friet

Ook Nederland is nog niet helemaal overtuigd of de manier waarop gecontroleerd gaat worden of geld goed wordt besteed, betrouwbaar is. De noodremprocedure, zoals het in de onderhandelingstaal heet, betekent dat de leiders bij verschil van mening over een project daarover moeten kunnen beslissen.

Terwijl voorzitter Michel op het dakterras van het Europagebouw waar de leiders vergaderen, de ene na de andere leider ontvangt, wordt duidelijk wie wel en wie geen rol speelt tijdens de top.

Premier Rutte is bij bijna alle bilaterale ontmoetingen aanwezig. Maar de premiers van Luxemburg, België en Malta waren op dat moment op een plein in de buurt te vinden, waar ze bij een frietkot een grote puntzak bestelden om die vervolgens op een van de vele terrassen in de buurt op te eten.