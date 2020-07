Opnieuw massaal protest tegen arrestatie Russische gouverneur Foergal

De gouverneur is populair in de regio en wordt ook wel de "gouverneur van het volk" genoemd. Hij heeft zijn eigen salaris omlaag geschroefd, een duur jacht van de vorige gouverneur verkocht en bracht de vliegprijzen in afgelegen gebieden omlaag.

Ondanks de waarschuwingen van de autoriteiten gingen volgens lokale media tussen de 15.000 en 50.000 mensen vandaag de straat op. De autoriteiten van de stad schatten het aantal op 10.000 mensen.

Demonstranten eisen dat Foergal niet in Moskou maar in de eigen regio wordt berecht. "Wij hebben hem verkozen, dus laat ons ook over hem oordelen", zei een demonstrant tegen persbureau AP. "Het gaat niet alleen om de legitimiteit van deze arrestatie", zei een ander. "We zijn klaar met hoe we behandeld worden, dat ze gewoon onze keuze kunnen wegnemen."

Volgens correspondent David Jan Godfroid gaat het allang niet meer alleen om Foergal. "De positie van Poetin loopt geen gevaar, maar de omvang en de lange duur van de demonstraties in Chabarovsk zal ze in het Kremlin niet lekker zitten. Het gaat daar in het Verre Oosten van Rusland lang niet alleen om Foergal. Het protest is veel breder en richt zich tegen politieke vervolgingen en willekeur, maar ook tegen de almacht van de Kremlin-partij Verenigd Rusland."

Overigens heeft Foergal de inwoners van zijn regio opgeroepen niet de straat op te gaan. Godfroid: "Een oproep die overduidelijk aan dovemansoren was gericht."