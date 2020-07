Na meer dan 100 jaar dreigt einde olie-industrie op Curaçao

De overname van een olieraffinaderij op Curaçao door de Zwitserse Klesh Group is van de baan, maakte de regering van het eiland gisteren bekend. Met het stuklopen van de onderhandelingen komt er mogelijk een einde aan meer dan honderd jaar olieraffinage op Curaçao.

In de Isla-olieraffinaderij werkt 900 man personeel, dat nu op straat komt te staan. Ook naar schatting 4000 werknemers bij toeleveringsbedrijven hebben geen vooruitzicht meer op werk. De raffinaderij ligt overigens al meer dan anderhalf jaar min of meer stil door de economische crisis in Venezuela en de Amerikaanse sancties tegen dat land.

Sinds eind vorig jaar werd er met de in Zwitserland gevestigde Klesch Group onderhandeld over de overname van de raffinaderij. Maar de lage olieprijs en de coronacrisis gooien nu roet in het eten. Eerder strandden overnamepogingen door het Chinese bedrijf Guandong Zenrong, het Amerikaans-Saudische bedrijf Motiva en het Rotterdamse oliebedrijf Count.

Economische crisis

Curaçao werd eigenaar van de raffinaderij en opslagfaciliteiten na het vertrek van Koninklijke Shell in 1986. Die bouwde de raffinaderij in 1917 na de vondst van olie in Venezuela. Tijdens de Tweede Wereldoorlog speelde de raffinaderij een belangrijke rol in de bevrijding van Europa door de levering van kerosine aan de geallieerden.