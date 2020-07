John Lewis vocht tegen racisme, zonder geweld en met gevaar voor eigen leven

Een icoon dat Amerika koste wat het kost wilde veranderen. Vanuit de Amerikaanse politiek wordt met lovende woorden gesproken over John Lewis, de burgerrechtenactivist en politicus die vrijdagavond op 80-jarige leeftijd overleed aan kanker. Zowel de Democratische als de Republikeinse Partij roemt Lewis om zijn strijd voor gelijke rechten en tegen racisme.

Lewis was een van de 'Big Six', een groep van zes burgerrechtenactivisten die in de jaren zestig opkwamen voor de rechten van zwarte Amerikanen, onder leiding van Martin Luther King. Lewis sprak vlak voor de beroemde 'I have a dream'-toespraak van King. Hij was de jongste van de zes, en de laatste overlevende.

In 1965 ging er een schok door de Verenigde Staten. Lewis, King en andere burgerrechten activisten demonstreerden volgens de geweldloze principes in de 'Mars op Selma'. Op een brug bij het stadje Selma in de staat Alabama werd dat protest met knuppels en traangas opgebroken door de de politie.

Stemrecht

De dag kwam bekend te staan als 'Bloody Sunday'. Lewis, toen 25, liep vooraan de mars en brak zijn schedel toen hij in elkaar werd geslagen door de politie. De beelden kwamen op nationale televisie en veroorzaakten afschuw bij veel Amerikanen, waardoor er steeds meer weerstand kwam tegen racistische politiek in het land. Hetzelfde jaar werd de Voting Rights Act aangenomen, zodat zwarte Amerikanen konden stemmen.

"Het Amerikaanse publiek had al zoveel gezien, ontelbare beelden van afranselingen", schreef Lewis in zijn memoires Walking with the Wind. "Maar er was iets met die dag in Selma, wat een diepere zenuw raakte dan alles wat daarvoor was gebeurd."

Vijftig jaar later keerde Lewis met de toenmalige president Obama terug naar de brug in Selma: