Gruwelmoord op idealistische techmiljonair: verdachte blijkt voormalig assistent

Steeds meer details komen naar buiten over de gruwelijke moord op techmiljonair Fahim Saleh. Het onthoofde en in stukken gezaagde lichaam van de 33-jarige ondernemer werd dinsdag gevonden in zijn appartement in New York. Inmiddels is zijn voormalig assistent aangehouden en aangeklaagd voor de moord.

Fahim Saleh werd ook wel 'de Elon Musk van de ontwikkelingslanden' genoemd. Als zoon van ouders uit Bangladesh begon hij zijn eerste internetbedrijf al op de middelbare school. Later had hij succes met start-ups in Bangladesh, Colombia en Nigeria, zoals het Nigeriaanse Gokada, een soort Uber voor motortaxi's.

De schok bij die bedrijven was deze week groot toen bekend werd dat de techmiljonair bleek te zijn vermoord. Als in een scenario dat doet denken aan CSI New York werd het horrortafereel aangetroffen door een nicht van Saleh. Ze was bezorgd omdat ze een dag niks van hem had gehoord en vond het in stukken gezaagde lichaam in de woonkamer van zijn appartement in Manhattan. De lichaamsdelen zaten in plastic zakken en een elektrische zaag lag ernaast met de stekker nog in het stopcontact.

Worsteling

De moord had al een dag eerder plaatsgevonden. Op beelden van bewakingscamera's zag de politie hoe iemand in het zwart, met een hoed en mondkapje op, maandag bij Saleh in de lift stapte en hem volgde tot aan de ingang van het appartement. Daar ontstond een worsteling. Volgens de politie gebruikte de dader een taser voordat hij hem vermoordde. Uit de autopsie bleek Saleh aan meerdere steekwonden te zijn overleden.

De politie concludeerde later dat de moordenaar dinsdag was teruggekomen om het lichaam in stukken te zagen. Mogelijk werd hij daarbij gestoord toen Saleh's nicht arriveerde en sloeg hij op de vlucht.

Aanvankelijk werd gedacht aan een professionele huurmoord, maar na onderzoek naar chatberichten, creditcardtransacties en Uberbonnetjes kwam al snel een verdachte in beeld: geen huurmoordenaar, maar voormalig assistent van Saleh die diens financiën had beheerd, Tyrese Haspil.