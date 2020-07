Heerlense neonazi verzet zich tegen uitlevering aan Duitsland

De 36-jarige neonazi die deze week werd opgepakt in zijn woning in Heerlen wil niet aan Duitsland worden uitgeleverd. "We gaan ons echt verzetten tegen de overlevering", zegt zijn raadsman Vasco Chorus tegen 1Limburg. De man woont al twintig jaar in Nederland.

Fadi J. is een geboren Duitser van Iraakse afkomst. Waarom hij al in zijn tienerjaren naar Heerlen verhuisde, is onduidelijk. Donderdag werd hij in zijn woning van zijn bed gelicht en aangehouden. Volgens justitie in Duitsland richtte hij in 2016 de Goyim Partei Deutschland op. De Duitse aanklager spreekt over een organisatie die zich richt op "diep vernederende antisemitische propaganda".

Joden vermoorden

Samen met een andere neonazi, Marcus B., beheerde J. de website van de Goyim Partij. Ze zouden online onder meer de Holocaust ontkennen en extreemrechtse ideeën delen. Via de website deden ze ook de oproepen om Joden te vermoorden. Marcus B. werd donderdag ook opgepakt maar dan in de Duitse hoofdstad Berlijn.

Justitie in Duitsland pakt de zaak op het hoogste niveau op: de zaak wordt niet behandeld in Noordrijn-Westfalen of een andere deelstaat, maar door de landelijke aanklager, het Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Advocaat Chorus verwacht binnen zestig dagen een zitting: een Nederlandse rechter moet dan bepalen of de man inderdaad aan Duitsland wordt uitgeleverd.