OM Brussel: geen druk van Nederland in zaak Vietnamese tieners

Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft zijn Belgische collega's niet gevraagd om twee Vietnamese tieners, die vorig jaar met 37 anderen stierven in een koelwagen in het Britse Essex, ongemoeid te laten. De Belgische minister Geens van Justitie beweerde dat afgelopen week tegenover een Kamercommissie in België, maar het Brussels parket ontkent dat nu.

De twee tieners waren uit een beschermde opvang in Limburg weggelopen en vertrokken naar Brussel. De Nederlandse politie zou hen willen volgen om een netwerk van mensenhandelaren op te rollen. Daarom zou de Belgische politie gevraagd zijn de zaak te laten rusten.

Maar van een nadrukkelijk verzoek om geen onderzoek te doen was geen sprake, stelt het Brusselse Openbaar Ministerie. Wel zou er uitvoerig telefonisch contact zijn geweest met een Nederlandse officier van justitie over de vraag of er onmiddellijk ingegrepen moest worden.

'Dood had voorkomen kunnen worden'

Tot zo'n ingreep werd niet overgegaan, "na weloverwogen overleg" tussen de betrokken partijen, aldus het Brussels parket. Anderhalve week later werden de tieners dood aangetroffen in een koelwagen die via de haven van Zeebrugge naar Groot-Brittannië was gereisd. Zij waren gestikt of omgekomen door oververhitting, bleek later uit de autopsie.

Volgens het SP.A-Kamerlid Ben Segers probeerde het Brusselse OM zich aanvankelijk "te verstoppen door het Nederlands parket te beschuldigen". "Dat is nu doorgeprikt", twittert hij. Hij noemt de Belgische autoriteiten nalatig en stelt dat er meerdere kansen zijn gemist om de dood van de twee tieners te voorkomen.