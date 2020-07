Uitslaande brand in historische kathedraal van Nantes

In de kathedraal van de Franse stad Nantes is brand uitgebroken. Op de eerste beelden zijn vlammen en rook te zien in het 15de-eeuwse gotische bouwwerk. Het grote gebrandschilderde raam tussen de twee kerktoren is gesprongen.

De brand brak uit rond 07.30 uur. Zo'n zestig brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Inmiddels komt er alleen nog donkere rook door het raam naar buiten.

1972

In januari 1972 werd de kathedraal ook getroffen door brand. Destijds brak het vuur uit na werkzaamheden aan het dak. De schade was enorm. Pas in mei 1985 kon de eerste mis weer worden opgedragen in de kerk.

De bouw van de kathedraal van Sint-Pieter en Sint-Paulus begon in 1434 en duurde tot in de 17de eeuw. In de Tweede Wereldoorlog liep de kathedraal schade op door geallieerde bombardementen.

Vorig jaar april werd Frankrijk opgeschrikt door een brand in de Notre-Dame in Parijs die de torenspits verwoestte en verder ook enorme schade aanrichtte.