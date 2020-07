John Lewis, icoon van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging, overleden

John Lewis, een van de pioniers van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging, is overleden. Dat heeft de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi bekendgemaakt. Ze noemde Lewis, die ruim dertig jaar voor de Democraten in het Congres zat, "een van de grootste helden van de Amerikaanse geschiedenis".

De 80-jarige Lewis was de laatst overlevende van de groep van zes burgerrechtenactivisten die onder leiding van Martin Luther King in de jaren 60 richting gaven aan het Afro-Amerikaanse protest tegen discriminatie en voor gelijke rechten. Hij was op 23-jarige leeftijd een van de organisatoren van de grote mars naar Washington in 1963 en sprak de mensenmassa toe vlak voor King zijn beroemde 'I have a dream'-speech hield.

Twee jaar later leidde hij een 70 kilometer lange protestmars in Alabama die in Selma uitliep op het gewelddadige politie-ingrijpen dat bekend kwam te staan als Bloody Sunday. Later zei hij dat hij gedurende die jaren veertig keer door de politie werd opgepakt.

Vijftig jaar later keerde Lewis terug naar de brug in Selma: