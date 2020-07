Agent in Londen geschorst vanwege knie op nek arrestant

In Londen is een witte agent op non-actief gesteld nadat hij samen met een collega een zwarte arrestant op straat in bedwang had gehouden en daarbij zijn knie op diens nek duwde.

De man was al in de boeien geslagen en riep herhaaldelijk "ga van mijn nek af, ik heb niks verkeerd gedaan". Uiteindelijk deed de agent dat en liep hij naar filmende omstanders. De arrestant zat toen rechtop en mengde zich in de discussie met de agenten en de verzamelde mensen.

Een video van het incident gaat rond op sociale media en is door verschillende Britse tabloids gepubliceerd. Het is niet duidelijk wat er zich af heeft gespeeld voor het bewuste videofragment.

Een ooggetuige zegt tegen de BBC dat hij zich zorgen maakte over de gezondheid van de man. "Ik was bang dat hij geëxecuteerd zou worden. George Floyd is precies op deze manier omgebracht. Als de omstanders de agenten niet hadden gefilmd dan hadden ze hem misschien laten stikken of zijn nek gebroken."

Mes bij zich

De 45-jarige zwarte man was aangehouden omdat hij een mes bij zich droeg in de openbare ruimte. Hij is door een arts onderzocht.

Een woordvoerder van de politie noemt de video schokkend en benadrukt dat agenten deze methode niet leren op de politie-opleiding. De andere agent die was betrokken bij het incident doet voorlopig bureauwerk.