Voorlopig geen optredens van straatartiesten in centrum Amsterdam

Bezoekers van het centrum van Amsterdam moeten het de komende maanden doen zonder vermaak van straatartiesten. Burgemeester Halsema heeft bepaald dat straatartiesten tot 1 november niet in de binnenstad mogen optreden.

Ze komt met de nieuwe maatregel omdat het drukker wordt in de hoofdstad en wil voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt.

Volgens de burgemeester kunnen de artiesten geen maatregelen nemen om toeschouwers op voldoende afstand van elkaar te houden. "Hun vermaak is gericht op passanten die zich (langdurig) ophouden rond de artiest", schrijft ze. Daarom is optreden in tijden van corona volgens Halsema niet wenselijk.

Eerder een boete

De gemeente kondigde gisteren aan dat er dit weekend strenger wordt gecontroleerd op de coronaregels. Mensen die niet genoeg afstand houden, krijgen eerder een boete. Vanwege het zomerse weer worden er veel mensen verwacht, ook buitenlandse toeristen.

Op enkele plaatsen houden sensoren in de gaten of het te druk wordt, bijvoorbeeld op de Wallen en in de Kalverstraat. Ook zijn er extra controles bij zaken waar veel mensen komen.