Premier Rutte na top over EU-herstelfonds: niks opgeschoten

De Europese regeringsleiders zijn na een hele dag vergaderen nauwelijks wat opgeschoten. De sfeer bij de leiders werd in de loop van de dag, volgens premier Rutte wel wat korzeliger.

"Er werd vooral in de loop van de avond wat geïrriteerd gereageerd over en weer", zei de premier na afloop van de eerste dag van de top in een interview.

Hij vindt dat ook wel begrijpelijk. "Het zijn allemaal mannen en vrouwen die in eigen land druk bezig zijn geweest met corona en je ziet dat her en der de problemen weer beginnen op te lopen." Dat leidde volgens de premier tot de lichte irritatie aan tafel.