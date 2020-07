Jonge overvaller sluit personeel supermarkt Elsloo op

In Elsloo (Limburg) is de politie op zoek naar een tiener die een gewapende overval op een supermarkt heeft gepleegd. De verdachte is volgens de politie ongeveer dertien jaar oud.

De Aldi van Elsloo was net gesloten toen de verdachte rond 20.10 uur met een mes naar binnen wist te komen. Hij sloot het personeel op in een kantoor en ging er met een onbekende hoeveelheid geld vandoor. Bij de overval raakte niemand gewond.

De politie verstuurde via Burgernet een bericht over de verdachte, maar had hem 's avonds laat nog niet gevonden.