Hoger beroep Bosnisch-Servische generaal Mladic in augustus behandeld

Het hoger beroep van de Bosnisch-Servische oud-generaal Ratko Mladic wordt in augustus behandeld. De zittingen staan gepland voor 25 en 26 augustus.

De voormalig legerleider kreeg in 2017 levenslang van het Joegoslaviëtribunaal vanwege genocide en misdaden tegen de menselijkheid, begaan in Srebrenica. De 77-jarige Mladic ging tegen die uitspraak in hoger beroep. Vanwege zijn slechte gezondheid werd die zaak meerdere keren uitgesteld.

Het hoger beroep dient volgende maand alsnog. Het is onduidelijk of Mladic bij zijn proces aanwezig zal zijn. Het Internationaal Restmechanisme voor Straftribunalen, dat de taken heeft overgenomen van het Joegoslaviëtribunaal, heeft bepaald dat de oud-militair tien minuten spreektijd krijgt.

In 2017 moest hij uit de rechtbank worden verwijderd omdat hij op de zitting schold en schreeuwde. Mladic werd veroordeeld voor de massamoord in Srebrenica. Daar doodden zijn troepen in juli 1995 duizenden Bosnische moslimmannen en -jongens.