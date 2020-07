'Harderwijkse jongeren bedreigd na zingen lied 'Hoe lang is een Chinees' in trein'

Een groep jongeren uit Harderwijk wordt bedreigd vanwege een filmpje waarin ze in de trein het carnavalslied Hoe lang is een Chinees zingen, schrijft de Gelderlander. De video is al vijf maanden geleden opgenomen door een vrouw van Chinese afkomst, maar werd pas deze week gedeeld op sociale media.

Sinds zaterdag stromen de hatelijke reacties binnen bij de Harderwijkse jongeren, aldus de Gelderlander, die de jongeren en de vrouw die het incident filmde heeft gesproken. Ook kregen de jongeren enkele doodsbedreigingen binnen. "Ik ben bang dat er echt iets gaat gebeuren en doe geen oog meer dicht", zegt de 19-jarige Emma.

Volgens haar hadden zij en haar collega's een borrel gedronken op een horecabeurs in Amsterdam. Al de hele dag zongen ze het lied Hoe lang is een Chinees, hij is de beste vriend van onze Kees, in 2003 uitgebracht door B.C. 't Zooike. "We zongen het voor Kees, een van de jongens in ons gezelschap", zegt Emma tegen de Gelderlander.

Kwetsend

Maar de medepassagier die het gezang vastlegde, vond het lied "bijzonder kwetsend", zegt ze in de krant. "Ik kon het niet over mijn kant laten gaan en besloot te gaan filmen, om ze zo inzicht te geven in wat ze deden. Maar ze gingen gewoon door, ook nadat ik stopte met filmen. Toen werd een deel van de groep agressief en zei tegen me dat ik mijn bek moest houden en gaan zitten."

Dat laatste wordt door de groep tegenover de krant stellig ontkend. De jongeren hadden volgens Emma ook niet door dat hun lied kwetsend zou zijn. "De vrouw stond er heel vrolijk bij en liet totaal niet blijken dat ze het niet fijn vond."

Zich inleven

Onder sommige video's die deze week op YouTube zijn gedeeld, staan reacties van de betrokken jongeren met excuses. Ze zeggen zich stom te hebben gedragen, hebben spijt van het voorval en zeggen dat het nooit hun bedoeling is geweest om mensen te kwetsen.

Volgens hen wisten ze toen ze aan het zingen waren niet dat de Chinese vrouw in dezelfde coupé zat en zongen ze het lied dus ook niet vanwege haar aanwezigheid, maar voor hun collega Kees. De vrouw in kwestie spreekt dat tegen: volgens haar zong de groep het lied wel degelijk in haar richting.

De jongeren willen graag met de vrouw uit de trein in gesprek over het voorval. Maar dat ziet zij niet zitten. "Daarvoor is er te veel gebeurd." Ze spreekt tegenover de Gelderlander wel de hoop uit dat de jongeren van het incident leren. "Dat ze nadenken voor ze doen en dat ze zich leren inleven in een ander."