'Ik heb altijd het gevoel gehad dat de Belastingdienst mij niet serieus nam'

De conclusies van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over de de Belastingdienst liegen er niet om. De afdeling Toeslagen blijkt jarenlang de dubbele nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag te hebben geregistreerd. Die gegevens werden onder meer gebruikt om de aanvragen te beoordelen. En dat is discriminerend en onrechtmatig, oordeelt de AP.

Batya Brown had al wel een vermoeden dat haar dubbele nationaliteit een rol speelde in de manier waarop de Belastingdienst haar behandelde. Ze is een van de gedupeerden in de kinderopvangtoeslagaffaire. De opvang waar haar kinderen naartoe gingen, bleek 15.000 euro te veel toeslag te hebben ontvangen van de Belastingdienst. Vaak krijgen ouders die toeslag op hun eigen rekening gestort, maar dat kan ook via de rekening van de opvang. De crèche van Batya's kinderen stortte de 15.000 euro niet volledig terug en ging later failliet. Batya moest de resterende 10.000 euro terugbetalen aan de fiscus.

"Ik had altijd het gevoel dat de Belastingdienst mij niet serieus nam", zegt de Nederlands-Ethiopische, die al zeven jaar in de clinch ligt met de fiscus. "Dat nu boven water is gekomen dat ze hebben geoordeeld op basis van onze huidskleur, onze achtergrond, onze dubbele nationaliteit - dat is pijnlijk."

Tegelijkertijd komt dat nieuws voor Batya niet helemaal als een verrassing: