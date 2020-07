Duitse politie pakt 'Wald-Rambo' op, neemt vier wapens in beslag

De Duitse politie heeft de 31-jarige Yves Rausch gearresteerd in Oppenau-Ramsbach. Er zijn vier wapens van hem afgenomen. Later komt de politie in een persconferentie met meer informatie.

De man met de bijnaam 'Wald-Rambo' werd sinds zondag gezocht door een grote politiemacht. Hij had vier agenten ontwapend nabij zijn illegale blokhut, nadat de politie was gewaarschuwd voor een man met een boog. Daarna sloeg hij op de vlucht, het Zwarte Woud in.

De Duitse politie riep Rausch vandaag op zich te melden. Politiechef Reinhard Renter zei geen deal met hem te kunnen sluiten, maar dat goed gedrag wel beloond wordt. "Ik hoop dat hij hier een eind aan maakt, dat hij deze druk niet meer op zich wil hebben", zei Renter. Het is niet duidelijk of Rausch op dat verzoek is ingegaan.

Zwarte Woud

In de afgelopen vijf dagen heeft de politie met man en macht het Zwarte Woud, in het zuidwesten van Duitsland, afgezocht. Op maandag waren 440 agenten naar Rausch op zoek, waarbij helikopters en thermische camera's werden ingezet.

'Wald-Rambo' had camouflagekleding aan, wat het zoeken bemoeilijkte. Daarnaast kent hij de ontoegankelijke bossen goed omdat hij er veel tijd doorbracht. "Het woud is als een woonkamer voor hem", zei een politiewoordvoerder.