In de code van TikToK: 'Alsof het ze een beetje heet onder de voeten wordt'

In India is het verboden, Amerika overweegt het ook en de Autoriteit Persoonsgegevens in ons land startte een onderzoek: het Chinese TikTok ligt de afgelopen tijd onder vuur. Want hoeveel gegevens verzamelt de app precies van je, en wat gebeurt daar precies mee? NOS Stories dook in het algoritme en de code van de app om daar achter te komen.

Met meer dan 3,5 miljoen - vooral jonge - Nederlandse gebruikers is TikTok een van de populairste apps van dit moment. Maar er is ook veel kritiek op de app. TikTok verzamelt namelijk opvallend vaak en véél gegevens. En da's extra gevoelig omdat het moederbedrijf van TikTok, Bytedance, in China zit.

NOS Stories dook samen met ethisch hacker Sanne Maasakkers van FOX-IT in de code van de app. Dat was nog niet zo makkelijk, omdat die in nieuwere versies steeds lastiger te onderzoeken is. "Het lijkt wel alsof het ze een beetje heet onder de voeten wordt", zegt Maasakkers. Waarom? Zie je in de video hieronder.