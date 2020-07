24 jaar cel voor doden man op straat in Rotterdam

Een 26-jarige man moet 24 jaar de cel in voor een dodelijke schietpartij in oktober 2018 in Rotterdam. Het slachtoffer was een man van 32. Niet alleen schoot de dader die man dood, hij had het ook op omstanders voorzien. Zij wisten te ontkomen en werden niet geraakt.

De schietpartij was rond 21.30 uur. Agenten vonden het zwaargewonde slachtoffer in de Rechthuislaan. Hij overleed korte tijd later.

Er is nog een man veroordeeld in de zaak. Hij bestuurde vermoedelijk de vluchtscooter, meldt Rijnmond, en was niet bij het schieten betrokken. Hij moet 15 jaar de cel in.

Koelbloedig

De rechter gaat uit van een vooropgezet en doordacht plan om op een groep mensen te schieten en noemt de aanslag op het slachtoffer "koelbloedig". Op de plek van de schietpartij werden 28 patroonhulzen gevonden.

"Er is onherstelbaar leed bij de nabestaanden veroorzaakt", vindt de rechtbank. Waarom de veroordeelde het 32-jarige slachtoffer doodschoot, is nooit duidelijk geworden. Waarschijnlijk is hij per ongeluk gedood.



De officier van justitie had gevangenisstraffen geëist van 25 jaar voor de schutter en 20 jaar voor de scooterbestuurder.