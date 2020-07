Gewapend met mondkapjes en handgel gaat Baghwan de Indiase sloppenwijken in

In India blijft het aantal besmettingen met corona oplopen. Het zijn er nu bijna een miljoen. Wat opvalt is dat er geen enkele grote uitbraak in een sloppenwijk is geweest, ondanks dat mensen daar dicht op elkaar wonen in vaak onhygiënische omstandigheden.

Voor een deel is dit te danken aan de ASHA's, dat zijn buurtwerkers op het gebied van zorg. Door heel India zijn er bijna een miljoen van deze vrouwen, die van deur tot deur gaan om zieken, ouderen en zwangere vrouwen op te sporen en te helpen. En sinds maart staan zij in de vuurlinie van de strijd tegen het coronavirus.

"Toen het virus in India kwam, was ik wel bang", zegt Baghwan Devi (44), een ASHA in de sloppenwijk VP Singh JJ Camp in het zuiden van de Indiase hoofdstad New Delhi. ASHA staat voor Accredited Social Health Activist. Deze buurtwerkers krijgen een accreditatie, training en een salaris van enkele tientjes van de overheid. "Ik ben elke dag vier tot vijf uur op pad. We zijn in deze buurt met drie ASHA's voor ongeveer 6000 inwoners. Ik ga veel deuren langs en ik wist dat dat een risico zou zijn tijdens deze pandemie."