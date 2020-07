Code rood in Wuhan en Chinese provincies vanwege overstromingen

De Chinese stad Wuhan en drie oostelijke provincies hebben code rood afgekondigd vanwege grote overstromingen.

De rivier de Yangtze is zo hoog komen te staan dat de veiligheid niet meer kan worden gegarandeerd. Ook is er grote druk komen te staan op een enorme dam elders in de provincie Hubei. Wuhan heeft inwoners gewaarschuwd om voorzorgsmaatregelen te treffen.

In een maand tijd zijn er ten minste 141 mensen overleden of vermist. Miljoenen mensen werden geëvacueerd.

Door de overstromingen is ook de aankoop van corona-beschermingsmiddelen die in Wuhan gemaakt worden, onder druk komen te staan. In de stad werd het coronavirus eind vorig jaar voor het eerst aangetroffen, waarna de stad wekenlang in lockdown ging.

Ook tijdens het regenseizoen in andere jaren zijn er overstromingen, maar dit jaar zijn ze heviger dan normaal.