'Nieuwe geluidsnormen dreigen woningbouw stil te leggen'

Nieuwe geluidsnormen dreigen de bouw van woningen stil te leggen. Daarvoor waarschuwen organisaties als Bouwend Nederland, Vereniging Eigen Huis, de Woonbond en de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Zij hebben hierover een brandbrief gestuurd aan het kabinet. Daarin roepen ze de politiek op om snel in actie te komen.

Vanaf 2022 wordt de geluidsbelasting op een andere manier berekend. Volgens de organisaties betekent dat dat bijvoorbeeld huizen in grote gebieden rond luchthavens - waaronder Schiphol - het stempel 'slecht leefklimaat' krijgen of 'zeer slecht leefklimaat'.

Volgens de ondertekenaars leiden de nieuwe regels tot onduidelijkheid en onzekerheid. "Daardoor ligt uitstel of afstel op de loer voor de bouw van honderdduizenden woningen", staat in de brief. Het kabinet wil dat er tot 2030 zo'n 845.000 woningen bij komen.

Vertraging onwenselijk

In de brief staat verder dat de sector al kampt met veel onduidelijkheid door de recente stikstof-, pfas- en coronacrises. "Een nieuwe vertraging is zeer onwenselijk."

Volgens de alliantie moeten in de komende jaren op grote schaal duurzame wijken worden gebouwd die goed bereikbaar zijn met veel groen en natuur. Ook moet de helft van alle nieuwe woningen voor de lage en middeninkomens beschikbaar komen. De nieuwe regels dreigen nu roet in het eten te gooien.