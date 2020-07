Digitale herdenking MH17: 'Vandaag gaat niet om de strafzaak, maar om de slachtoffers'

Vandaag zes jaar geleden kwamen 298 personen om bij de ramp met de MH17. Voor honderden nabestaanden begon die dag het rouwen om het verlies van hun geliefden. Op deze zesde herdenkingsdag kan door het coronavirus niet samen worden gerouwd, maar wordt een digitale herdenking georganiseerd.

De drijvende kracht achter de herdenking is Ria van der Steen. Haar vader en stiefmoeder kwamen om bij de vliegramp. Ze is bestuurslid van de Stichting Vliegramp MH17. "Het is goed dat we er stil bij blijven staan. En het is ook een signaal dat we af willen geven: omdat dit nooit meer mag gebeuren."

Vrijdagmiddag is Van der Steen een van de vijf aanwezigen bij de ceremonie op de gedenkplaats in Vijfhuizen. "We staan daar met vier bestuursleden en een trompettist die de Last Post blaast. Verder zijn alleen de camera's die het registreren aanwezig."