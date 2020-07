Werkloosheid stijgt fors: 'Vind ik nog wel die leuke baan die bij mij past?'

Een belangrijk onderscheid tussen het begin van de coronacrisis en nu: in eerste instantie werd bijna overal minder gewerkt, inmiddels blijkt dat er per beroepsgroep grote verschillen kunnen zijn. Zoveel ontslagen als er zijn in de uitzendbranche en de horeca, zo goed gaat het met distributie en logistiek. Ook in de zorg is de vraag naar werknemers nog altijd groot.

Dat er toch meer werkloosheid komt, ligt aan de groep mensen die tijdens de crisis thuis zaten zonder werk, maar nog niet ingeschreven waren als werkzoekend. Nu de economie weer wat aantrekt, zien ze kansen en melden ze zich alsnog op de arbeidsmarkt.

Gratis ontwikkeladvies

Minister Koolmees roept werknemers op tot flexibiliteit. "Het is belangrijk dat we ons allemaal aanpassen aan deze nieuwe realiteit", zei hij in een reactie op de werkloosheidscijfers. "Door het werk anders te organiseren binnen een bedrijf. En door je voor te bereiden op een eventuele verandering van werk met een cursus of ontwikkeladvies. Vanaf 1 augustus kan iedereen in Nederland een gratis ontwikkeladvies krijgen bij een loopbaanadviseur."

Die suggestie lijkt intercedent Ceder zeker interessant. "Ik weet heel goed wat ik wil. Maar ik ben ook nieuwsgierig naar wat zo'n loopbaanadviseur zou kunnen adviseren. Vooral over het zoeken van een baan in deze tijd, buiten mijn expertise."

Ceder realiseert zich dat het lastig gaat worden om weer in de uitzendbranche een baan te vinden. Arbeidsbemiddelaars zoals zij moeten vechten om de weinige plekken die er wel zijn. "Ik heb collega's die uit de uitzendbranche stappen. Ze gaan dan meer allround werk doen of ze gaan op een iets lager niveau aan de slag. Bijvoorbeeld als administratief medewerker. Dan maak je bij veel meer bedrijven een kans."