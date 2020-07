Veertien jaar cel voor doodslag en brandstichting op Limburgse camping

Een 39-jarige man uit Belfeld is veroordeeld tot een celstraf van veertien jaar voor het doden van een man op een camping in het Limburgse Meerlo. De verdachte was vorig jaar januari naar het chalet van het slachtoffer gegaan, waar hij na een worsteling het slachtoffer wurgde. Daarna stak hij het chalet in brand.

De verdachte stelde dat er sprake was van zelfverdediging, omdat het slachtoffer hem aanviel met een mes. Volgens de rechtbank had het slachtoffer alle reden om een mes te pakken, omdat de verdachte het slachtoffer meteen bij binnenkomst had vastgepakt en hem het chalet in had geduwd.

De partner van de verdachte is de ex van het slachtoffer. De verdachte was naar eigen zeggen woedend naar de camping gegaan omdat het slachtoffer zijn partner had lastiggevallen. Dat zou vaker zijn voorgekomen. Volgens de rechter heeft de verdachte er vooraf niet bewust voor gekozen om het slachtoffer te vermoorden. De man is daarom niet schuldig bevonden aan moord.

Sporen wissen

De rechtbank neemt het de verdachte kwalijk dat hij geen hulp inschakelde toen hij geen hartslag meer voelde bij het slachtoffer. In plaats daarvan heeft hij via de telefoon van het slachtoffer een bericht gestuurd om het op zelfmoord te laten lijken, schrijft 1Limburg. Daarna heeft hij het chalet in brand gestoken om zijn sporen te wissen. Daarbij is het lichaam van het slachtoffer vrijwel geheel verbrand en verkoold.

De verdachte heeft met zijn handelwijze volgens de rechtbank geen enkel respect getoond voor het slachtoffer en voor zijn nabestaanden. "Hoewel het zeer invoelbaar is dat verdachte die bewuste avond witheet was na de zoveelste confrontatie, is de handelwijze waar hij vervolgens voor koos buiten alle proporties en heeft verdachte daarmee zeer veel leed veroorzaakt."