Vast op zee sinds februari: 'Het voelt alsof het altijd zo blijft'

Volgens de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) zitten nog altijd ruim 2000 zeelieden vast op hun schip vanwege de coronapandemie. "De gevallen worden steeds schrijnender: mensen die een begrafenis of bruiloft missen", zegt directeur Annet Koster.

De zeelui hebben volgens haar steeds minder begrip voor de situatie. De KVNR hoopt dat de overheid zo snel mogelijk met praktische oplossingen komt, zoals het versoepelen van inreisbeperkingen voor deze groep. Zodat zeevaarders makkelijker terug naar huis kunnen.

'Laatste zetje naar een burn-out'

Dat hoopt ook Annemarie Krom. Haar vriend zit sinds begin februari aan boord van een cruiseschip. Eigenlijk zou hij in mei thuiskomen, maar vanwege de coronacrisis kon dat niet. Als first engineer behoort haar vriend tot de essentiële bemanning van het schip, waardoor hij niet van boord mag voordat er vervanging is.

"Ik zat al niet lekker in mijn vel en dit was voor mij het laatste zetje naar een burn-out. Mijn vader is heel erg ziek en dan wil je gewoon samen zijn."

De onzekerheid is heel vervelend, vertelt Annemarie in deze video: