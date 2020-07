Eerste foto's ruimtemissie onthullen overal 'kampvuren' op de zon

Qua zonnestormen kunnen we tot nu toe enkel meten wat er gebeurt rond de aarde zelf. "Straks kunnen we ook waarnemen hoe de storm ontstaan is en hoe die eruitzag dichtbij de zon. We komen dichter bij de oorsprong."

De Groof is blij met de eerste beelden. "We weten nu dat alles werkt en het is voor het eerst dat we met camera's zo dicht bij de zon komen. Dat is uniek." Maar het is ook maar het begin. "Uiteindelijk wordt het spannender als we meer data krijgen en de polen van de zon in kaart brengen. Aan de hand daarvan kunnen we mogelijk beter inschatten hoe krachtig een zonnestorm is en wat de impact kan zijn. Ook de cyclus van de zonneactiviteit is dan mogelijk beter te begrijpen."

Voor dat zo ver is zijn we wel een aantal jaar verder, de polen krijgen we pas eind 2026 in zicht. Dat jaar komt de Orbiter ook het dichtst bij, op een kwart van de totale afstand tussen zon en aarde. "Wie weet wat we dan te zien krijgen."