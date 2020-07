Zeldzame gorilla geboren in de Beekse Bergen

In Safaripark Beekse Bergen is een zeldzame gorilla geboren. Het gaat om een westelijke laaglandgorilla, een bedreigde diersoort.

Moeder en kind maken het goed. Het is nog niet duidelijk of het een jongetje of meisje is. De dierenverzorgers hebben de baby nog niet van dichtbij kunnen bekijken.

"Het jong is gisteren rond 08.30 uur geboren", zegt hoofd dierenverzorging Kris Jansen tegen Omroep Brabant. "Zoals in de natuur kwam de baby in de groep ter wereld."

De eerste tekenen zijn volgens de verzorger goed. "Moeder was rustig tijdens de bevalling, ze houdt het jong goed vast en heeft het goed schoongemaakt."

Het is de tweede keer dat er een gorilla geboren wordt in het dierenpark. Het park in Hilvarenbeek werkt mee aan een fokprogramma van de westelijke laaglandgorilla. In totaal zijn er nu zes gorilla's in de Beekse Bergen.