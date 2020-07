Sociaaldemocraten winnen verkiezingen Noord-Macedonië

De sociaaldemocratische partij SDSM heeft de parlementsverkiezingen in Noord-Macedonië gewonnen. De pro-Europese partij van oud-premier Zoran Zaev kreeg 36 procent van de stemmen. De rechts-nationalistische VMRO volgt op 34 procent.

In de peilingen leek het er al op dat geen van de partijen een grote meerderheid zou behalen. De verwachting is dat er daardoor moeizame coalitieonderhandelingen zullen volgen.

In een toespraak aan zijn supporters beloofde Zaev om hervormingen door te voeren, in de hoop dat de gesprekken over toetreding tot de Europese Unie snel kunnen beginnen. Ook zei Zaev dat hij de door de coronacrisis gehavende economie wil herstellen.

Toetreding tot EU

Premier Zaev stapte begin dit jaar op, omdat hij zijn verkiezingsbelofte niet kon waarmaken: toetreding tot de EU. Brussel wilde geen datum prikken om de gesprekken daarover te beginnen. Zaev had gehoopt dat hij een datum zou krijgen, omdat het land vorig jaar het geschil met EU-lid Griekenland beslechtte door de landsnaam te veranderen van Macedonië in Noord-Macedonië.

De verkiezingen zouden eigenlijk in april zijn, maar werden vanwege het coronavirus uitgesteld.

Het land had maatregelen genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Zo moesten kiezers verplicht een mondkapje dragen en konden sommige mensen vanuit huis stemmen, bijvoorbeeld omdat ze in quarantaine zaten of omdat ze in de risicogroep vielen. Toch is de opkomst met iets meer dan 50 procent lager dan bij de vorige verkiezingen.

Mogelijke hack

De voorlopige resultaten van de verkiezingen kwamen later dan geplan, doordat de site van de kiescommissie vermoedelijk was gehackt. Volgens de voorzitter van de kiescommissie verliep het tellen van de stemmen wel normaal, omdat de centrale server van de commissie niet was getroffen.