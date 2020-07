Opnieuw tientallen betogers opgepakt in Wit-Rusland

In de Wit-Russische hoofdstad Minsk en in de stad Borisov heeft de politie tientallen demonstranten opgepakt. In beide steden werd gedemonstreerd tegen het schrappen van twee kandidaten voor de presidentsverkiezingen, die op 9 augustus worden gehouden.

De twee, internetondernemer Viktor Babariko en oud-bankier Valeri Tsepalko, werden gezien als de voornaamste uitdagers van president Loekasjenko, die sinds 1994 onafgebroken aan de macht is. Naast Loekasjenko staan nu nog vier andere namen op de kiesbiljetten.

Tegenstanders van president Loekasjenko gingen ook eind juni al een aantal keer de straat op; die betogingen werden door de politie met harde hand beëindigd.

Grof geweld

Amnesty International en de Wit-Russische mensenrechtenorganisatie Viasna stellen dat de politie ook nu "met grof geweld een einde maakte aan vreedzame demonstraties".

Waarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa zijn niet welkom op de verkiezingsdag. Volgens de Democratie-index van The Economist is Wit-Rusland het meest onvrije land van Europa.