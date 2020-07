Familie George Floyd wil schadevergoeding van Minneapolis en van agenten

De familie van de zwarte Amerikaan George Floyd heeft de vier agenten aangeklaagd die betrokken waren bij zijn dood door politiegeweld op 25 mei in Minneapolis. Ook wordt de stad zelf aangeklaagd, omdat die een cultuur van racisme, buitensporig geweld en straffeloosheid in stand zou hebben gehouden.

Het gaat niet om een strafrechtelijke, maar om een civielrechtelijke zaak. De vier betrokken agenten worden al door justitie vervolgd voor moord en medeplichtigheid aan moord. De strafrechtelijke zaak kan leiden tot gevangenisstraffen, de civielrechtelijke zaak tot schadevergoedingen.

Hoewel de familie geen specifiek bedrag noemt, wordt verwacht dat de schadevergoeding heel hoog kan uitvallen. Vorig jaar kreeg de familie van een ongewapende witte vrouw die werd doodgeschoten door een zwarte politieagent twintig miljoen dollar van Minneapolis.

Ben Crump

De nabestaanden van Floyd eisen ook dat Minneapolis politieagenten beter gaat opleiden. "Floyd stikte onder het gewicht van de knie van het hele politiekorps van de stad", zei advocaat Ben Crump, verwijzend naar de omstandigheden waaronder George Floyd om het leven kwam. Crump, die de nabestaanden van Floyd bijstaat, voegde eraan toe: "De stad heeft een lange geschiedenis van schending van rechten van arrestanten, vooral van zwarte mannen."

Ben Crump is een bekende advocaat in de Verenigde Staten. Volgens The Washington Post won hij eerder tweehonderd zaken over politiegeweld. "Het kost buitengewoon veel moeite om gewoon rechtvaardigheid te krijgen voor zwarte mensen in de VS", zei hij tegen de krant.