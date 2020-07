Russische grappenmaker belt Poolse president, doet alsof hij VN-baas is

De Russische grappenmaker Vovan heeft de Poolse president Duda gebeld en gedaan alsof hij de Portugese VN-topman António Guterres was. Duda begreep dat hij met een grappenmaker te maken had toen 'Guterres' de naam van een Poolse wodka "te goed uitsprak", schrijft de president op Twitter.

Vovan (pseudoniem van Vladimir Koeznetsov) feliciteerde de conservatieve Poolse president met zijn recente herverkiezing, en probeerde hem vervolgens controversiële meningen te ontlokken.

Lhbti-rechten

Zo suggereerde Vovan dat de corona-uitbraak in Polen wellicht is veroorzaakt door Oekraïners, waarop Duda zei dat dat "misschien het geval is".

Verder ging het gesprek over lhbti-rechten. Critici verwijten Duda dat hij er homofobe ideeën op na houdt. De Russische grappenmaker vroeg de president of Donald Tusk, oud-premier van Polen en oud-voorzitter van de Europese Raad, zich tegen Duda keert omdat Tusk zelf bij de lhbti-gemeenschap hoort.

Vovan publiceerde het elf minuten lange telefoongesprek op YouTube: