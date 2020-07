Nederlanders in Oppenau: 'Wij zagen gezochte Wald-Rambo in het bos'

"We waren afgelopen zondagochtend koffie aan het drinken bij onze camper toen we hem opeens zagen lopen in zijn legerkleding. De Duitse Rambo, momenteel de meest gezochte man in Oppenau, misschien wel in Duitsland. Hij droeg een petje, rookte een sigaret, keek niet op of om en liep zo naar boven het bos in."

De 29-jarige Laura en haar man Rick (27) uit Zwolle zijn in het Zuid-Duitse Oppenau, een tussenstop in een rondreis met hun camper. In dat gebied vindt momenteel een enorme zoektocht plaats naar een 31-jarige man, ook wel de 'Wald-Rambo' genoemd. De man vluchtte zondag het bos in nadat hij de wapens van vier agenten afhandig had gemaakt.