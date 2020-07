Seoul onderzoekt beschuldigingen tegen burgemeester

Het gemeentebestuur van de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul laat onderzoek doen naar beschuldigingen van seksuele intimidatie tegen oud-burgemeester Park Won-soon, die vorige week dood werd gevonden.

Een oud-medewerkster van de burgemeester diende vorige week een klacht tegen hem in. Ze zegt dat ze jarenlang door Park werd lastiggevallen met ongepaste foto's en berichtjes.

Een dag later verdween de burgemeester. Hij had een afscheidsbrief achtergelaten, waarin staat dat het hem spijt "voor iedereen". Na een zoektocht werd zijn lichaam gevonden in het buitengebied van Seoul. Aangenomen wordt dat Park zelfmoord heeft gepleegd, maar de autoriteiten willen daar niets over kwijt.

Ook onderzoek naar ambtenaren

De gemeente Seoul laat onderzoeken of de burgemeester de afgelopen jaren in de fout is gegaan en of ambtenaren daarvan hebben geweten, maar niet hebben ingegrepen.

In het onderzoeksteam komen ambtenaren, maar ook mensen van buiten. Bij de samenstelling van het team krijgt de gemeente hulp van vrouwenrechtenorganisaties, heeft een woordvoerder gezegd.

Park Woon-son was sinds 2011 burgemeester van de Zuid-Koreaanse hoofdstad. Daarvoor was hij mensenrechtenadvocaat. De beschuldiging van seksuele intimidatie is een schok voor veel inwoners van Seoul, omdat Park zich juist inzette voor vrouwenrechten.