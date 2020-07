Bedrijf met hoogste beurswaarde groeit ondanks corona hard door

Een van de sterkst groeiende bedrijven van de Nederlandse economie, ASML uit Veldhoven, heeft amper last van de coronacrisis. De omzet kwam de afgelopen drie maanden uit op 3,3 miljard euro, een kwart meer dan een jaar eerder.

Het bedrijf heeft wereldwijd een leidende positie op het maken van machines die chips produceren. Grote chipmakers over de hele wereld, zoals Intel en Samsung, plaatsen bestellingen bij het bedrijf uit Veldhoven.

De verwachtingen bij beleggers rond het bedrijf nemen de laatste maanden alleen maar toe. In een paar maanden tijd is de waarde van het bedrijf met 60 procent gestegen. Inmiddels heeft het bedrijf een beurswaarde van bijna 150 miljard euro. Dat is meer dan bijvoorbeeld Shell of Unilever en zes keer zo groot als ING.

180.000 kilo per stuk

Vooralsnog lijkt de coronacrisis weinig impact te hebben op de groei van het concern. Doordat meer mensen thuiswerken, clouddiensten groeien en de ontwikkeling van zelfrijdende auto's in volle gang is, zijn de perspectieven voor de komende jaren zonnig. Aanvankelijk waren er problemen met het leveren van machines en het bestellen van onderdelen, maar die zijn grotendeels voorbij.

Voor ASML is het leveren van een nieuw model, EUV-machines die werken met extreem ultraviolet licht, van groot belang. Het bedrijf heeft veel geïnvesteerd in de apparaten en er worden per kwartaal steeds meer van dit soort gigantische machines geleverd. Ze wegen 180.000 kilo, zijn zo groot als een bus en kosten 120 miljoen euro per stuk.

Het afgelopen kwartaal zijn er negen verscheept. Van een aantal machines wordt de omzet volgend kwartaal pas in de cijfers meegerekend.

Geld overhouden

Onderaan de streep blijft er voor ASML ook steeds meer winst over. In het tweede kwartaal ging het om 750 miljoen euro, oftewel een vijfde van de totale omzet. Dat geld gebruikt ASML om te investeren, een deel wordt gebruikt om uit te keren aan aandeelhouders en het bedrijf koopt er eigen aandelen mee op. Daarmee wordt de beurskoers nog verder opgestuwd.