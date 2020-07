Italië geeft gestolen Banksy terug aan Frankrijk, ter ere van '14 juli'

Italië heeft een gestolen kunstwerk van graffiti- en straatkunstenaar Banksy teruggegeven aan Frankrijk, ter ere van de Franse nationale feestdag 'Quatorze Juillet'.

De afbeelding van een rouwend meisje, die stond op een nooduitgang van concertzaal Bataclan in Parijs, werd vorige maand teruggevonden op de zolder van een verlaten boerderij in de Italiaanse plaats Teramo. De complete deur was door dieven in 2019 losgezaagd uit het pand en sindsdien onvindbaar.

Met het kunstwerk herdacht Banksy de negentig concertbezoekers die in november 2015 in de Bataclan werden gedood door terroristen van Islamitische Staat. In juni werden zes verdachten aangehouden in Frankrijk: twee op verdenking van roof, vier op verdenking van het aannemen van het gestolen kunstwerk.

Vandaag werd het kunstwerk tentoongesteld in het Palazzo Farnese in Rome, waar de Franse ambassade is gevestigd. Hierna wordt het vervoerd naar Frankrijk. Wanneer precies is nog niet duidelijk, waar het kunstwerk uiteindelijk terechtkomt evenmin.