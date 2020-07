Man uit Haaksbergen krijgt twee jaar cel en tbs voor hosten kinderpornoforum

De 36-jarige Martijn Z. uit Haaksbergen is veroordeeld tot twee jaar cel en tbs onder voorwaarden voor zijn belangrijke rol in een criminele organisatie die kinderporno verspreidde. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald.

De straf is lager dan de 3,5 jaar cel en voorwaardelijke tbs die waren geëist. Volgens het Openbaar Ministerie was Z. één van de organisatoren van kinderporno-chatboxen op het darkweb. De rechter achtte niet bewezen dat Z. het kopstuk was van het criminele netwerk, maar beschouwt hem wel als hoster en moderator.

Grote vis

De schuilnaam die Martijn Z. online gebruikte was wereldwijd bij de politie bekend. Pas na jaren lukte het zijn echte identiteit te achterhalen en werd hij in zijn ouderlijk huis aangehouden. Hij zat op dat moment achter zijn computer, ingelogd op de chatsite en het forum dat gericht was op kinderporno. In totaal had Z. ruim 12.000 films en foto's van jongens tussen de 1 en 14 jaar op zijn computer staan.

Het gaat bij Z. om "een grote vis", aldus de officier. "Zonder organisatoren immers geen sites die dit soort rommel faciliteren en verspreiden", zei hij. Binnen het netwerk van Z. was er een duidelijke hiërarchie en taakverdeling. Moderators en administrators vormden de staff en hielden staff meetings met notulen. Z. was volgens de rechter minimaal twee uur per dag bezig zijn met het beheren van het netwerk.

Het OM beschuldigt Z. van het jarenlang in stand houden en faciliteren van de markt voor kinderporno. "Daarmee heeft hij het misbruiken van kinderen genormaliseerd. Dat is onacceptabel", stelde de officier van justitie twee weken geleden bij de inhoudelijke behandeling van de zaak.

Broer

Tijdens het onderzoek naar Martijn Z. zag de politie dat er niet alleen op het darkweb naar kinderporno werd gezocht, maar ook op het reguliere internet. De 31-jarige broer van de verdachte, die op dat moment ook weer in het ouderlijk huis woonde, bleek na onderzoek ook in bezit te zijn van kinderporno.

Het Openbaar Ministerie benadrukt dat de broers geen weet hadden van elkaars activiteiten en geen deel uitmaakten van hetzelfde netwerk. Michiel Z. werd vorige week woensdag door de rechtbank veroordeeld tot ruim een jaar gevangenis voor bezit van kinderporno.

Omdat de straf gelijk is aan het voorarrest komt hij binnenkort op vrije voeten. Michiel Z moet zich verplicht laten behandelen voor zijn pedofiele stoornis.